Россияне начали продавать для свадьбы "красивые" февральские даты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне начали продавать на сайтах объявлений возможность сыграть свадьбу 2, 20 или 22 февраля этого года. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона.
Как объясняют сами продавцы, они якобы забронировали красивую дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.
Так, возможность сыграть свадьбу 20.02.2022 в 15:00 в Грибоедовском ЗАГСе столицы предлагают приобрести за 100 тысяч рублей. То же время 22 февраля в Хабаровске обойдется молодоженам в 200 тысяч рублей, а за свадьбу в городе Пушкине в Ленинградской области 2 февраля придется отдать все 500 тысяч рублей.
Корреспондент "Российской газеты" позвонила по одному из подобных объявлений в Северной столице. Продавец предлагал уступить запись на 2 февраля в ЗАГСе недалеко от Невского проспекта.
"Мы с вами заранее придем в ЗАГС, и я отменю свою запись, а вас запишут на эту дату. Проблем не возникнет", – объяснил мужчина.
В столичном управлении ЗАГС между тем рассказали изданию, что к настоящему времени полностью забронировано под свадьбы только 2 февраля. В этот день планируют пожениться свыше 400 пар. На остальные даты запись продолжается.
Формально торговать датами регистрации брака законодательство РФ не позволяет, однако если человек откажется от своей записи, а ее займет кто-то другой, воспрепятствовать этому никто не сможет, объясняют сотрудники ЗАГС. В то же время они не рекомендуют обращаться к таким продавцам, поскольку есть вероятность нарваться на мошенников.
Ранее в столичном управлении ЗАГС сообщали, что больше 20 пар подали заявления на регистрацию брака 31 декабря 2021 года. Это порядка 40% мест от общей вместимости работавших в канун Нового года дворцов бракосочетания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: