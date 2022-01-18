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Москва 24

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Общество

13:08

Россияне начали продавать для свадьбы "красивые" февральские даты

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне начали продавать на сайтах объявлений возможность сыграть свадьбу 2, 20 или 22 февраля этого года. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона.

Как объясняют сами продавцы, они якобы забронировали красивую дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.

Так, возможность сыграть свадьбу 20.02.2022 в 15:00 в Грибоедовском ЗАГСе столицы предлагают приобрести за 100 тысяч рублей. То же время 22 февраля в Хабаровске обойдется молодоженам в 200 тысяч рублей, а за свадьбу в городе Пушкине в Ленинградской области 2 февраля придется отдать все 500 тысяч рублей.

Корреспондент "Российской газеты" позвонила по одному из подобных объявлений в Северной столице. Продавец предлагал уступить запись на 2 февраля в ЗАГСе недалеко от Невского проспекта.

"Мы с вами заранее придем в ЗАГС, и я отменю свою запись, а вас запишут на эту дату. Проблем не возникнет", – объяснил мужчина.

В столичном управлении ЗАГС между тем рассказали изданию, что к настоящему времени полностью забронировано под свадьбы только 2 февраля. В этот день планируют пожениться свыше 400 пар. На остальные даты запись продолжается.

Формально торговать датами регистрации брака законодательство РФ не позволяет, однако если человек откажется от своей записи, а ее займет кто-то другой, воспрепятствовать этому никто не сможет, объясняют сотрудники ЗАГС. В то же время они не рекомендуют обращаться к таким продавцам, поскольку есть вероятность нарваться на мошенников.

Ранее в столичном управлении ЗАГС сообщали, что больше 20 пар подали заявления на регистрацию брака 31 декабря 2021 года. Это порядка 40% мест от общей вместимости работавших в канун Нового года дворцов бракосочетания.

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