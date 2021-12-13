Столичные центры госуслуг начали принимать заявления о торжественной регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные центры "Мои документы" приступили к приему заявлений о торжественной регистрации брака на выездных площадках и во Дворцах бракосочетания, москвичи могут забронировать конкретные даты и время. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Теперь в любом центре госуслуг Москвы можно подать заявление о регистрации заключения брака в торжественной обстановке и забронировать дату и время в одном из 19 отделов ЗАГС, в том числе во Дворцах бракосочетания, а также на выездных площадках", – заявила замдиректора по развитию госуслуг столичных офисов "Мои документы" Татьяна Порецкова.
До этого горожане могли забронировать дату регистрации лишь в одном из шести отделов ЗАГС Москвы в рамках пилотного проекта. Данная услуга доступна совершеннолетним, а также несовершеннолетним россиянам, которые получили соответствующее разрешение от муниципальных органов. Подать заявление можно в любом центре госуслуг.
"Государственная пошлина для будущей пары составляет 350 рублей. Оплатить ее можно на месте. Получить 30-процентную скидку на оплату можно в том случае, если подавать заявление в ЗАГСах через портал gosuslugi.ru", – отмечается в материале.
Регистрация бракосочетания осуществляется через месяц, но не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. В декабре стала доступна бронь на 2022 год. Кроме того, во всех центрах госуслуг можно зарегистрировать брак в неторжественной обстановке.
"В трех флагманах – в ВАО, САО и ЮВАО – есть специально оборудованные фотозоны, где можно сделать красивые свадебные фотографии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с мая по декабрь 2021 года в неторжественной обстановке в центрах госуслуг поженились более 6,7 тысячи пар.
Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы начали принимать заявления на проведение в 2022 году церемоний регистрации брака на станции метро "Маяковская" и на Северном речном вокзале. В следующем году зарегистрировать брак на необычных локациях смогут около 150 пар – это почти в 10 раз больше, чем в этом году.
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