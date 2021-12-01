Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:43

Столичные ЗАГСы начали прием заявлений на выездную регистрацию в 2022 году

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году. В настоящее время для будущих молодоженов доступны, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что в последние годы молодые люди стараются найти индивидуальный и оригинальный подход к свадьбе.

"Если раньше было в моде, например, заключить брак двум парам друзей вместе, то сейчас многие хотят провести церемонию именно для себя или с родными и близкими, но с творческим подходом. Именно поэтому проект по торжественным церемониям регистрации брака на необычных площадках пользуется большой популярностью", – отметила Уханева.

По ее словам, на 2022 год есть 8 000 свободных мест на 10 площадках.

Будущие молодожены могут провести церемонию в особняке Спиридонова, Серебряном бору, музее-усадьбе "Остафьево", усадьбах Муравьевых-Апостолов и Н. С. Третьякова, на панорамных площадках в башне "ОКО" и на Останкинской телебашне, в бутик-отеле "Богородское", "Москвариуме" и храме Матроны Московской. Пары могут пожениться и в других местах, список которых представлен на портале.

Подать заявление можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года проектом "Новые адреса счастья", предназначенным для поиска мест выездной регистрации брака, воспользовались больше 17 тысяч москвичей. Наибольшей популярностью у молодоженов пользуется особняк Спиридонова: на странице проекта его просматривали порядка четырех тысяч раз, а количество бракосочетаний в нем достигает 1 300.

Станция "Маяковская" временно превратилась в ЗАГС

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать