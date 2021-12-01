Столичные ЗАГСы начали прием заявлений на выездную регистрацию в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году. В настоящее время для будущих молодоженов доступны, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что в последние годы молодые люди стараются найти индивидуальный и оригинальный подход к свадьбе.

"Если раньше было в моде, например, заключить брак двум парам друзей вместе, то сейчас многие хотят провести церемонию именно для себя или с родными и близкими, но с творческим подходом. Именно поэтому проект по торжественным церемониям регистрации брака на необычных площадках пользуется большой популярностью", – отметила Уханева.

По ее словам, на 2022 год есть 8 000 свободных мест на 10 площадках.

Будущие молодожены могут провести церемонию в особняке Спиридонова, Серебряном бору, музее-усадьбе "Остафьево", усадьбах Муравьевых-Апостолов и Н. С. Третьякова, на панорамных площадках в башне "ОКО" и на Останкинской телебашне, в бутик-отеле "Богородское", "Москвариуме" и храме Матроны Московской. Пары могут пожениться и в других местах, список которых представлен на портале.

Подать заявление можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года проектом "Новые адреса счастья", предназначенным для поиска мест выездной регистрации брака, воспользовались больше 17 тысяч москвичей. Наибольшей популярностью у молодоженов пользуется особняк Спиридонова: на странице проекта его просматривали порядка четырех тысяч раз, а количество бракосочетаний в нем достигает 1 300.

