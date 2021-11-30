Какие изменения ждут россиян с 1 декабря 2021 года

В первый зимний месяц россиян ожидает множество нововведений. В частности, граждане РФ получат бесплатный доступ к социально значимым сайтам, смогут зарегистрировать расторжение брака или рождение ребенка в любом ЗАГСе, а также станут защищены от мошеннических интернет-порталов. Рассказываем, какие еще изменения вступят в силу в декабре.



Бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 декабря россияне получат бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Это значит, что люди, которые не оплатили услуги провайдера или даже имеют отрицательный баланс, все равно смогут посетить сайты государственных органов, портал госуслуг, некоторые СМИ, соцсети, агрегаторы, маркетплейсы, мессенджеры и электронную почту. Всего в этот список включен 371 ресурс. Перечень не является окончательным и может меняться.



Блокировка интернет-страниц мошенников

С приходом декабря ЦБ РФ получит право инициировать блокировку мошеннических интернет-сайтов в досудебном порядке. Речь идет о ресурсах, где рекламируют финансовые пирамиды и предлагают услуги, которые не вправе оказывать. Сюда же относятся сайты, маскирующиеся оформлением, доменным именем или содержанием под настоящие финансовые организации и вводящие пользователей в заблуждение.

Предполагается, что регулятор начнет вносить такие ресурсы в реестр запрещенной информации. При этом блокировать их будут в течение нескольких дней.



Оплата налогов

До 1 декабря гражданам РФ необходимо заплатить имущественные налоги. Такое требование нужно выполнить собственникам, у которых есть квартиры, дачи, дома, гаражи, земли, а также любые транспортные средства. Оплатить квитанцию можно через платежные терминалы, в приложении мобильного банка, а также на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте ФНС. Если вовремя не заплатить налоги, то будут начисляться пени: за каждый календарный день 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка.



Обязательная маркировка

С декабря начнут штрафовать за нарушения обязательной маркировки продукции, в том числе лекарственных средств. Наказание для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, в случае с юридическими лицами оно увеличивается десятикратно – от 50 до 100 тысяч рублей. Продукция также будет конфискована.

Кроме того, с этого момента вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку и продажу товаров с использованием поддельной маркировки. Если такие деяния были совершены в крупном размере, то нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей (для продовольственных товаров – до 400 тысяч рублей). Также виновникам могут грозить исправительные работы или лишение свободы до трех лет.



Регистрация детей в любом ЗАГСе

С 30 декабря регистрацию всех актов гражданского состояния в России начнут производить в любом ЗАГСе страны. В частности, оформить свидетельство о рождении ребенка или развестись можно будет не только по месту прописки.

Кроме того, в любом ЗАГСе удастся получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в записи, а также восстановить или аннулировать их. Согласно еще одному нововведению, субъекты России наделяются полномочием по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке.



Дактилоскопия для иностранцев

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В конце декабря вступит в силу требование об обязательной дактилоскопии и медосмотре иностранцев, приезжающих в Россию на срок свыше 90 дней. Их также будут проверять на наличие наркотических зависимостей, инфекционных заболеваний и ВИЧ. От трудовых мигрантов все эти процедуры потребуется пройти в течение 30 дней с даты въезда, всем остальным – в течение 90 дней. Кроме того, предполагается, что трудовым мигрантам начнут выдавать пластиковые карты с чипом, на котором будут записаны данные о прохождении обязательной дактилоскопии.

В случае уклонения от процедур срок пребывания таких иностранных граждан в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть страну – иностранцы будут депортированы. Исключения составляют граждане Белоруссии и дети младше 6 лет: они освобождены от прохождения всех этих процедур.



Кредитный договор – без галочек

Под Новый год кредитным организациям запретят заранее проставлять галочки в договорах со своими клиентами. Это требование касается пунктов, связанных с дополнительными услугами при оформлении кредита. Свое согласие на них заемщик должен будет отразить собственноручно. Ожидается, что нововведение защитит людей от навязывания банками ненужных услуг. Также заемщики смогут отказаться от таких услуг в течение 14 календарных дней и вернуть деньги по заявлению.



Парниковые газы

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

В конце декабря начнет действовать закон по ограничению выбросов парниковых газов. Документ к тому же вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". Он будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и других экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.

Кроме того, благодаря закону компании получают право осуществлять климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.



Новые выделенки в Москве

Новые выделенные полосы для общественного транспорта введут на пяти участках столичных улиц с 13 декабря. На Зеленодольской улице полоса протянется на 400 метров. Она будет расположена от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Новая выделенка будет организована и на Электродной улице.

На Верхней Сыромятнической улице полосы сделают в обе стороны на участке от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка. Самую короткую выделенку введут на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении из области, а самую длинную – на Новорязанском шоссе: ее протяженность составит 4,6 километра от МКАД до дома № 4 по Новорязанскому шоссе.



Дорожные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 декабря 2021 года по 25 декабря 2023 года полностью перекроют движение транспорта на участке улицы Демьяна Бедного. В этот период нельзя будет проехать от дома 16, корпуса 1, до дома 22, корпуса 1. Ограничение вводят из-за строительства объектов метрополитена на северо-западе столицы.



Изменения в расписании электричек

В первой половине декабря поменяется график движения ряда электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). В частности, изменится расписание некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

Ряд поездов отменят, в отдельные дни месяца изменится время отправления и прибытия. Посмотреть актуальное расписание можно на информационных стендах станций, на сайте МТППК, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".