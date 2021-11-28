Названы три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии

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Пенсии трех категорий граждан РФ будут автоматически проиндексированы с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Так, объем пенсии увеличится для граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. В таких случаях выплата вырастет в два раза и составит 12 088,96 рубля.

Кроме того, надбавку выделят пенсионерам, которые работали до августа 2021 года, после чего уволились. Они получат автоматическую прибавку к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Наконец, россияне, подавшие заявления на перерасчет, также могут получить повышенные выплаты. Все перечисленные надбавки будут начислены автоматически.

Ранее сервис SuperJob провел исследование на предмет выявления размера достойной пенсии по версии россиян. Жители крупных городов старше 45 лет оценили ее в 45 тысяч рублей.