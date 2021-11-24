Путин призвал приложить все усилия для создания достойного заработка бюджетников

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Об этом он заявил на совещании с правительством.
"Тема сегодняшнего заседания также связана с доходами граждан, тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы людей", – заявил глава государства.
Президент России подчеркнул, что необходимые показатели были зафиксированы в майских указах 2012 года.
"...без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов 2012 года. А этого допускать ни в коем случае нельзя", – добавил российский лидер.
В марте 2021 года Владимир Путин поручил проанализировать систему оплаты труда бюджетников. Тогда же глава государства потребовал сверить полученную информацию с целевыми показателями.
Названы регионы с самой большой зарплатой
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