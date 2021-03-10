Путин поручил проанализировать систему оплаты труда бюджетников

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Владимир Путин поручил до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников, а также определить соответствие целевым показателям. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", – говорится в поручении.

В феврале глава государства поручил правительству и региональным властям внимательно изучить ситуацию с оплатой труда бюджетников. Президент выразил мнение, что современные цифровые, информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста.

Также Путин выразил недовольство из-за "игр в статистику" некоторых госслужб, которые, по его словам, занимаются "подгонкой показателей".

Ранее российский лидер поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться в вопросе зарплат ученых в российских регионах. Проверить исполнение президентского указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону Путин поручил после того, как с жалобой на низкую оплату труда к нему обратилась ученая из Новосибирска.

