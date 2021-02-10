Путин поручил кабмину и властям регионов изучить ситуацию с зарплатами бюджетников

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Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно изучить ситуацию с оплатой труда бюджетников. Такое поручение президент дал в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства выразил мнение, что "современные цифровые, информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста".

Путин подчеркнул, что в стране на сегодняшний день такие возможности есть.

"Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций. Нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника", – отметил он.

Путин выразил недовольство из-за "игр в статистику" некоторых госслужб, которые занимаются "подгонкой показателей". Он напомнил, что правительство отчитывалось в 2018 году о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы.

По словам российского лидера, смысл заключается именно в обеспечении достойного уровня оплаты труда специалистов, а не в отчетах.

Накануне Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться в вопросе зарплат ученых в российских регионах. Проверить исполнение президентского указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону Путин поручил после того, как с жалобой на низкую оплату труда к нему обратилась ученая из Новосибирска.

