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Политика

15:33

Путин выразил надежду, что у россиян все в порядке с доверием к власти

власть политика

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил надежду, что в настоящий момент у россиян с доверием к власти все в порядке.

Российский лидер подчеркнул, что бюджетникам необходимо объяснять формирование зарплат. По его словам, при понятной процедуре у соотечественников не будет вопросов, связанных с оплатой труда.

"Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будут несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке", – отметил глава государства на совещании с членами правительства.

Ранее Владимир Путин рассказал, кто будет править миром. Российский лидер подчеркнул, что научный и технологический суверенитет являются вопросом настоящего и будущего страны, а потому у РФ есть все, чтобы занять лидирующие позиции в сфере науки.

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