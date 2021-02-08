Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

17:10

Путин рассказал, кто будет править миром

власть технологии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что миром будет править тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания.

"Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества", – сказал президент на совете по науке и образованию.

Российский лидер подчеркнул, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего страны и у РФ есть все, чтобы занять лидирующие позиции в сфере науки.

Путин поручил правительству подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет средств из бюджета.

Ранее Путин на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey назвал искусственный интеллект основой для рывка в развитии общества. По его словам, так называемые сквозные технологии будут "пропитывать все сферы жизни".

К данным направлениям глава государства отнес науку, социальную сферу, а также культуру. Путин подчеркнул, что в будущем все сферы будут сочетаться между собой.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать