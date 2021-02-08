Путин рассказал, кто будет править миром

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Владимир Путин рассказал, что миром будет править тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания.

"Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества", – сказал президент на совете по науке и образованию.

Российский лидер подчеркнул, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего страны и у РФ есть все, чтобы занять лидирующие позиции в сфере науки.

Путин поручил правительству подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет средств из бюджета.

Ранее Путин на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey назвал искусственный интеллект основой для рывка в развитии общества. По его словам, так называемые сквозные технологии будут "пропитывать все сферы жизни".

К данным направлениям глава государства отнес науку, социальную сферу, а также культуру. Путин подчеркнул, что в будущем все сферы будут сочетаться между собой.

