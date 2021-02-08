Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться в вопросе зарплат ученых в российских регионах.
Проверить исполнение президентского указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону Путин поручил после того, как с жалобой на низкую оплату труда к нему обратилась ученая из Новосибирска.
В ходе заседания президентского совета по науке и образованию ученая Анастасия Проскурина рассказала президенту, что ее зарплата старшего научного сотрудника составляет 25 тысяч рублей, а вместе с надбавками – 32 тысячи рублей. При этом она рассказала, что после указа президента ученым предложили перейти на полставки, чтобы выполнить это указание.
В ответ глава государства поинтересовался у Силуанова, насколько были увеличены средства на повышение зарплат ученых.
По словам главы Минфина, по Новосибирской области "ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону".
После этого Путин поинтересовался у губернатора регионы Андрея Травникова размером средней зарплаты. Услышав в ответ, что она составляет 39 тысяч рублей, президент отметил, что в таком случае Проскурина должна зарабатывать 78 тысяч рублей.
"Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин?" – обратился он к Силуанову.
Затем президент поручил ему вместе с Фальковым заняться этим вопросом.
Ранее президент утвердил показатели эффективности деятельности высших должностных лиц регионов России. В нем обозначены 20 критериев, среди которых – доверие к власти, уровень бедности и образования, доля граждан, занимающихся спортом, эффективность поддержки талантливых детей и молодежи, численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни и темп рост зарплаты.
Методику расчета показателя эффективности президент поручил разработать своей администрации до 1 марта. Глава государства также поручил ежегодно формировать соответствующий доклад и предоставлять ему до указанного срока.
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