Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

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Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться в вопросе зарплат ученых в российских регионах.

Проверить исполнение президентского указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону Путин поручил после того, как с жалобой на низкую оплату труда к нему обратилась ученая из Новосибирска.

В ходе заседания президентского совета по науке и образованию ученая Анастасия Проскурина рассказала президенту, что ее зарплата старшего научного сотрудника составляет 25 тысяч рублей, а вместе с надбавками – 32 тысячи рублей. При этом она рассказала, что после указа президента ученым предложили перейти на полставки, чтобы выполнить это указание.

В ответ глава государства поинтересовался у Силуанова, насколько были увеличены средства на повышение зарплат ученых.

По словам главы Минфина, по Новосибирской области "ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону".

После этого Путин поинтересовался у губернатора регионы Андрея Травникова размером средней зарплаты. Услышав в ответ, что она составляет 39 тысяч рублей, президент отметил, что в таком случае Проскурина должна зарабатывать 78 тысяч рублей.

"Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин?" – обратился он к Силуанову.

Затем президент поручил ему вместе с Фальковым заняться этим вопросом.

Ранее президент утвердил показатели эффективности деятельности высших должностных лиц регионов России. В нем обозначены 20 критериев, среди которых – доверие к власти, уровень бедности и образования, доля граждан, занимающихся спортом, эффективность поддержки талантливых детей и молодежи, численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни и темп рост зарплаты.

Методику расчета показателя эффективности президент поручил разработать своей администрации до 1 марта. Глава государства также поручил ежегодно формировать соответствующий доклад и предоставлять ему до указанного срока.

