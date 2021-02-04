Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов РФ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин утвердил показатели эффективности деятельности высших должностных лиц регионов России. Документ размещен на официальном интернете-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ", – говорится в документе.

В нем обозначены 20 критериев, среди которых – доверие к власти, уровень бедности и образования, доля граждан, занимающихся спортом, эффективность поддержки талантливых детей и молодежи, численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни и темп рост зарплаты.

Также к показателям относятся качество городской и окружающей среды, объем жилищного строительства, условия для воспитания развитой и ответственной личности, количество улучшивших жилищные условия семей, индекс роста денежного дохода населения, количество занятых в сфере среднего и малого бизнеса и другие.

Методику расчета показателя эффективности президент поручил разработать своей администрации до 1 марта. Глава государства также поручил ежегодно формировать соответствующий доклад и предоставлять ему до указанного срока.

Ранее Путин сообщил, что без макроэкономической стабильности не получится обеспечить безопасность государства. По его словам, главная задача состоит в том, чтобы россияне жили лучше. Российский лидер обратил внимание, что приоритетным должно быть решение вопросов социального характера.

