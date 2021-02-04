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Общество

12:57

Путин прокомментировал ситуацию на мировом продовольственном рынке

власть общество еда

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин негативно оценил тенденции мирового продовольственного рынка. Об этом президент РФ заявил на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, передает RT.

"Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, к сожалению, усугубляется", – заявил глава государства.

Решетников, в свою очередь, отметил рост закупок продовольствия в резервы стран-импортеров. Такая тенденция коснулась всех государств, которые работают в данном направлении.

Кроме того, глава Минэкономразвития указал на неблагоприятные прогнозы по зерну в ряде регионов-производителей. Подобный процесс одновременно влияет и на цены, и на поведение участников рынка.

На рабочей встрече президент РФ Владимир Путин указал также на то, что потребители должны действительно ощущать эффект от сдерживания цен на продовольствие. Соответствующие меры принимает кабмин – так, в декабре 2020 года был заключен договор с производителями об ограничении максимальных цен на сахар и подсолнечное масло.

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