Путин считает, что потребители должны чувствовать результат от сдерживания цен на продукты

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Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по сдерживанию цен на продовольствие должны почувствовать потребители. Об этом он сказал в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

"Потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат", – сказал он.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.