Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:17

В Счетной палате считают, что продуктовые сертификаты могут стать одной из мер соцпомощи

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Счетная палата РФ рассматривает введение продовольственных сертификатов как одну из мер соцпомощи нуждающимся россиянам. Об этом сообщила ТАСС директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина.

"Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие", – уточнила Самарина. Она добавила, что подобные сертификаты нужны, чтобы малообеспеченные семьи сами выбирали, какие продукты получить.

"Семьи разные, люди разные, по стране традиции, в том числе и продовольственного потребления, разные, поэтому мы видим, что лучше было бы так", – обращает внимание директор департамента. В Счетной палате пояснили, что такая соцпомощь не может восприниматься как следствие провальной социальной политики.

Ранее в РФ предложили выдавать прививающимся от COVID-19 продуктовые наборы. Туда могут входить лимон, морковь, имбирь, чеснок, гематоген, грецкий орех и рыбий жир.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать