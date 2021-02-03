В Счетной палате считают, что продуктовые сертификаты могут стать одной из мер соцпомощи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Счетная палата РФ рассматривает введение продовольственных сертификатов как одну из мер соцпомощи нуждающимся россиянам. Об этом сообщила ТАСС директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина.

"Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие", – уточнила Самарина. Она добавила, что подобные сертификаты нужны, чтобы малообеспеченные семьи сами выбирали, какие продукты получить.

"Семьи разные, люди разные, по стране традиции, в том числе и продовольственного потребления, разные, поэтому мы видим, что лучше было бы так", – обращает внимание директор департамента. В Счетной палате пояснили, что такая соцпомощь не может восприниматься как следствие провальной социальной политики.

Ранее в РФ предложили выдавать прививающимся от COVID-19 продуктовые наборы. Туда могут входить лимон, морковь, имбирь, чеснок, гематоген, грецкий орех и рыбий жир.