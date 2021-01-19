В РФ предложили выдавать прививающимся от COVID-19 продуктовые наборы

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Партия "Коммунисты России" обратилась в Минздрав с предложением выдавать россиянам, вакцинирующимся от коронавируса, наборы продуктов, насыщенные витаминами, сообщает РИА Новости.

По словам зампредседателя партии Сергея Малинковича, в набор могут входить лимон, морковь, имбирь, чеснок, гематоген, грецкий орех и рыбий жир. Витаминно-продуктовый набор должен быть в яркой упаковке с надписью "Я уколов не боюсь, предположил парламентарий.

Он подчеркнул, что это должен быть своего рода комплимент от Минздрава людям, решившим вакцинироваться.

"Это важная помощь гражданам в этот важный момент, когда их здоровье будет проходить серьезный тест, и организму требуется витаминная подпитка, чтобы успешно справиться со всеми нюансами прививки", – сказал он.

По мнению Малинковича, население хорошо воспримет такого рода поощрение, оно пойдет на пользу во всех отношениях и побудит большое число граждан принять решение о скорейшей вакцинации.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".