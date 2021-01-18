Четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу – Попова

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю граждан страны с иммунитетом к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в регионах проводятся исследования на выявление антител у переболевших и привившихся от COVID-19.

"...в разных субъектах эти цифры разнятся – это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная – но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", – заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что иммунитет после перенесенной болезни чаще всего формируется у медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, а также у представителей торговли и транспортной отрасли. Она также обратила внимание на важность иммунизации среди работников предприятий, потому что в этой группе наименьшая удельная доля людей, защищенных от COVID-19.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки. Специалист объяснил, что достаточным является уровень антител 1:3200 и выше. Вместе с тем, вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала не спешить делать прививку после перенесенного COVID-19.

