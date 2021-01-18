Ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется, но остается достаточно напряженной – Попова

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но при этом остается еще достаточно напряженной. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
"Сегодня ситуация остается достаточно напряженной, хотя она и стабилизируется. Но ежесуточная регистрация более 20 тысяч случаев в РФ – это достаточно высокие уровни", – сказала Попова.
Она подчеркнула, что этап стабилизации наблюдается в 72 регионах РФ. При этом, по ее словам, еще в 13 напротив ситуация складывается напряженная. Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для улучшения ситуации в этих регионах, уточнила Попова.
Ранее Попова подчеркнула, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году.
Она также сообщила, что россияне научились жить в условиях коронавируса. Попова заявила, что выработанные меры по борьбе с COVID-19 в России позволяют не думать о введении локдауна.
В России за последние сутки выявили 22 857 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 504 человек. На Москву пришлось 3 679 случаев. Всего в РФ зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавируса.
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