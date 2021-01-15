Попова заявила, что принятые в РФ меры против COVID-19 позволяют не думать о локдауне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне научились жить в условиях пандемии коронавируса, выработанные в стране меры по борьбе с инфекцией работают и позволяют не думать о введении локдауна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Комплекс мер, которые мы выработали и которые неукоснительно исполняются, позволяют в отличие от других стран не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", – сказала Попова.

За последние сутки в России выявили 24 715 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. 3 258 (13,2%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе. На Москву пришлось 5 534 случая, на Санкт-Петербург – 3 094, на Московскую область – 1 361.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 520 531 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.