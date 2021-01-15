В России выявили 24 715 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России выявили 24 715 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. 3 258 (13,2%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.
На Москву пришлось 5 534 случая, на Санкт-Петербург – 3 094, на Московскую область – 1 361, на Нижегородскую область – 483, на Ростовскую область – 398, на Воронежскую область – 395, на Свердловскую область – 392, на Республику Крым – 325, на Красноярский край – 325, на Вологодскую область – 307, на Хабаровский край – 301, на Пермский край – 294, на Челябинскую область – 293, на Республику Карелия – 291, на Самарскую область – 283.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 520 531 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Республике Тыва – 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области – 0,3%, в Магаданской области, Ненецком автономном округе, Кемеровской области – 0,4%.
За последние сутки подтверждено 555 смертей, за весь период по стране умерло 64 495 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 27 636 человек, за весь период по стране вылечились 2 909 680.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что новой волны коронавируса весной не произойдет. Специалист предположил, что у населения к весне сформируется достаточная иммунная прослойка.
В Москве выявили 5 893 новых случаев COVID-19 за сутки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: