В России выявили 24 715 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявили 24 715 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. 3 258 (13,2%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.

На Москву пришлось 5 534 случая, на Санкт-Петербург – 3 094, на Московскую область – 1 361, на Нижегородскую область – 483, на Ростовскую область – 398, на Воронежскую область – 395, на Свердловскую область – 392, на Республику Крым – 325, на Красноярский край – 325, на Вологодскую область – 307, на Хабаровский край – 301, на Пермский край – 294, на Челябинскую область – 293, на Республику Карелия – 291, на Самарскую область – 283.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 520 531 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Республике Тыва – 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области – 0,3%, в Магаданской области, Ненецком автономном округе, Кемеровской области – 0,4%.

За последние сутки подтверждено 555 смертей, за весь период по стране умерло 64 495 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 27 636 человек, за весь период по стране вылечились 2 909 680.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что новой волны коронавируса весной не произойдет. Специалист предположил, что у населения к весне сформируется достаточная иммунная прослойка.