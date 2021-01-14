Ученые из США обнаружили два новых штамма коронавируса

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Два новых штамма коронавируса выявили американские ученые. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что мутации вируса обнаружили специалисты из Медицинского центра Уэкснер и университета Огайо. Один из новых штаммов имеет сходство с "британским", но появился в результате мутации в США.

"Исследователи также сообщают об эволюции другого американского штамма, который приобрел три другие генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2", – уточнили в университете.

Первый из новых штаммов зафиксировали у пациента в Огайо. Ученые пока не имеют данных, насколько он распространился среди населения.

Второй штамм выявили в городе Колумбус в конце декабря 2020 года – начале 2021 года. Он развивается одновременно с тремя мутациями. По предположениям ученых, эти мутации делают штамм более заразным.

Эксперты отмечают, что пока невозможно оценить эффективность существующих вакцин против новых штаммов вируса.

Ранее новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее в Словакии подтвердили наличие нового штамма коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Марек Крайчи.

До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.

Накануне стали известны симптомы "британского" штамма коронавируса у детей. Сообщалось, что заболевание протекает у ребенка с некоторыми отличиями.