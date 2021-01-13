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Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей. Об этом пишет издание Express.

По данным СМИ, заболевание протекает у детей с некоторыми особенностями. В частности, больше половины заболевших испытывают усталость. Кроме того, многие дети из-за болезни становятся замкнутыми.

Отдельно отмечается, что у младенцев инфекция может вызывать приступы истерики и плача.

53% заболевших детей испытывали головную боль. У некоторых маленьких пациентов также появлялась боль в животе. В этой связи врачи рекомендуют родителям интересоваться наличием подобных симптомов у ребенка.

Почти у половины детей с новым штаммом коронавируса температура поднималась выше 37 градусов. Еще одним симптомом заболевания может быть больное горло.

35% детей пожаловались на потерю аппетита. Данный симптом чаще всего проявлялся у малышей до одного года.

Ранее британские и американские эксперты назвали худшие последствия для здоровья у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщалось, что перенесшие болезнь могут страдать от припадков, инсультов и судорог.