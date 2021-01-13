Фото: Москва 24/Никита Симонов
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей. Об этом пишет издание Express.
По данным СМИ, заболевание протекает у детей с некоторыми особенностями. В частности, больше половины заболевших испытывают усталость. Кроме того, многие дети из-за болезни становятся замкнутыми.
Отдельно отмечается, что у младенцев инфекция может вызывать приступы истерики и плача.
53% заболевших детей испытывали головную боль. У некоторых маленьких пациентов также появлялась боль в животе. В этой связи врачи рекомендуют родителям интересоваться наличием подобных симптомов у ребенка.
Почти у половины детей с новым штаммом коронавируса температура поднималась выше 37 градусов. Еще одним симптомом заболевания может быть больное горло.
35% детей пожаловались на потерю аппетита. Данный симптом чаще всего проявлялся у малышей до одного года.
Ранее британские и американские эксперты назвали худшие последствия для здоровья у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщалось, что перенесшие болезнь могут страдать от припадков, инсультов и судорог.
Специалист рассказала, защитит ли вакцина от новых штаммов коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: