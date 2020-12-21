В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила о необходимости продуктовых карточек и социального питания для малоимущих.
С такой инициативой она обратилась в кабинет министров. В интервью РИА Новости Оглоблина также назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условиях снижения зарплат и роста безработицы.
Член ОП напомнила о поручении Владимира Путина разобраться с ценами. Однако, по ее словам, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего условия "снова будет диктовать рынок".
В сентябре глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам.
В частности, проект предусматривает определение критериев нуждаемости. Предполагается, что сертификат будет выдаваться на фиксированную сумму, но не менее 25 процентов от федерального прожиточного минимума.
Нилов добавил, что положительный опыт реализации подобного проекта, который взят за основу, имеет Москва. Он заключил, что тему бесплатных продуктовых наборов актуализировала непростая экономическая ситуация в стране.
В России предложили ввести карточки на продукты
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