В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В частности, проект предусматривает определение критериев нуждаемости. Предполагается, что сертификат будет выдаваться на фиксированную сумму, но не менее 25 процентов от федерального прожиточного минимума.
"Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации", – написал Нилов в Telegram. При этом сертификат будет распространяться на определенный перечень продуктов, определением которого займутся профильные ведомства.
Нилов добавил, что положительный опыт реализации подобного проекта, который взят за основу, имеет Москва. Он заключил, что тему бесплатных продуктовых наборов актуализировала непростая экономическая ситуация в стране.
Ранее с таким предложением выступил директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков. Он отметил, что подобные меры уже введены в ряде стран, например в США.
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