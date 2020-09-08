Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

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Жителей России предупредили о потенциальном росте цен на подсолнечное масло и иные продукты из подсолнечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет центра "Совэкон".

Как выявили аналитики, в 2020 году по этому растению наблюдается снижение урожайности. С полей собрали 11,8 миллиона тонн маслосемян, однако это на 23% ниже, чем годом ранее.

Из-за засушливых весны и лета нынешний урожай станет самым низким с 2017 года. Тогда было собрано всего 10,5 тонны маслосемян. В нынешнем же году эксперты ожидают серьезное снижение на юге России и на Северном Кавказе – до 3,3 миллиона тонн.

В "Совэконе" считают, что в перспективе рынок ожидает взрывной рост на продукты, приготовленные на основе подсолнечника. За прошлую неделю стоимость тонны семян составила 22,5 тысячи рублей, в то время как вырасти она может сразу на 20%.

Ранее эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщили о росте цен на хлопья для завтрака и геркулесовую кашу в оптовых закупках и рознице. В первом случае продукт подорожал на треть, во втором – на 10%.

