Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Фото: depositphotos/asayenkaa
Жителей России предупредили о потенциальном росте цен на подсолнечное масло и иные продукты из подсолнечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет центра "Совэкон".
Как выявили аналитики, в 2020 году по этому растению наблюдается снижение урожайности. С полей собрали 11,8 миллиона тонн маслосемян, однако это на 23% ниже, чем годом ранее.
Из-за засушливых весны и лета нынешний урожай станет самым низким с 2017 года. Тогда было собрано всего 10,5 тонны маслосемян. В нынешнем же году эксперты ожидают серьезное снижение на юге России и на Северном Кавказе – до 3,3 миллиона тонн.
В "Совэконе" считают, что в перспективе рынок ожидает взрывной рост на продукты, приготовленные на основе подсолнечника. За прошлую неделю стоимость тонны семян составила 22,5 тысячи рублей, в то время как вырасти она может сразу на 20%.
Ранее эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщили о росте цен на хлопья для завтрака и геркулесовую кашу в оптовых закупках и рознице. В первом случае продукт подорожал на треть, во втором – на 10%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: