Эксперт прокомментировал рост оптовых цен на овсянку

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В росте цен на овсянку нет ничего страшного, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает RT.

"К сожалению, действительно, это сезонная проблема урожая. Главное, чтобы не было фатального снижения урожая, как было в 2010 году во время жары, когда Алтайский край практически не дал гречку. Тогда у нас было повышение цены на гречку чуть ли не в три раза", – рассказал Остапкович.

Он также высказал предположение, что ненадолго может произойти вялотекущее повышение цен. Однако, по его словам, это будут десятые, если не сотые доли процента. При этом ситуация должна стабилизироваться.

"Это не настолько дефицитный товар, даже небольшой неурожай не может повлиять на крупное смещение цен и тем более на инфляционный процент", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на хлопья для завтрака и геркулесовую кашу в оптовых закупках выросли минимум на треть, а в рознице – на 10 процентов. Это связано с третьим подряд сокращением посевов овса, а также неблагоприятной погодой в Сибири, где собирают около 40 процентов всего урожая.

