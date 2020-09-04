Цены на овсянку достигли исторического максимума

Фото: ТАСС/Вова Жабриков/URA.RU
Цены на хлопья для завтрака и геркулесовую кашу в оптовых закупках выросли минимум на треть, а в рознице – на 10 процентов. О таком рекордном повышении цен сообщили в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), передает РБК.
Отмечается, что цены на хлопья торговой марки "Геркулес", производимые из овсяной крупы высшего сорта, по сравнению с прошлым годом выросли на 7,1 тысячи рублей за тонну и составили 26,8 тысячи рублей вместо 19,7 тысячи. А закупочная стоимость овса в Алтайском крае поднялась до 11,5 тысяч рублей за тонну, в то время как годом ранее была 5,8 тысяч рублей.
Президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич считает, что цены на овес впервые такие высокие. Крупа предприятиям сейчас обходится в 11–12 тысяч рублей за тонну вместо 9 тысяч.
Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отмечает, что год назад цены у крупозаводов на овсяные хлопья составляли 25 рублей за килограмм, а в этом – 48 рублей.
Изменение цен у производителей повлияло и на стоимость хлопьев в рознице. Так, по данным Росстата, в 2020 году овсяные хлопья "Геркулес" стоят 71,2 рублей за килограмм, а годом ранее на 10 процентов меньше.
Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова объясняет, что рост цен связан с третьим подряд сокращением посевов овса, а также неблагоприятной погодой в Сибири, где собирают около 40 процентов всего урожая. При этом она отмечает, что дефицита продукта не будет, поскольку у россиян сохранились большие запасы, приобретенные до карантина.
Ранее оптовые поставщики красной икры предупредили о росте цен на этот продукт на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых.
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