В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя – СМИ

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Из-за отсутствия четкой трактовки нормы нового закона о виноделии российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя, сообщает РБК.

По словам участников рынка, согласно нормам, требуется указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие.

Поставщики утверждают, что законом не учитываются процессы производства. Отмечается, что с проблемами столкнулись производители коньяка, а также некоторых видов шампанского и столовых вин.

На совещании заместителей руководителей госорганов стран – членов Евразийского экономического союза были озвучены проблемы с трактовкой закона. Уточняется, что анализ данной ситуации проводится в Евразийской экономической комиссии.

Новый закон, регулирующий работу российского виноделия, вступил в силу с 26 июня. Он подразумевает введение мер поддержки отрасли и защиты от фальсифицированных напитков.

По словам главы Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева, процесс перехода к новым правилам работы отрасли может создать определенное напряжение. При этом изменения он охарактеризовал положительно и отметил, что предпринятые шаги позволят защитить потребителей от некачественной продукции.