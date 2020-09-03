В России возник риск дефицита сырья в отрасли виноделия – Титов

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что из-за низкого урожая винограда в стране допускается риск дефицита по сырью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, виноделие пострадало не только от связанных с коронавирусом ограничений, но и из-за изменения климата в отдельных регионах.

"Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит, будет дефицит "выпивания", – объяснил Титов.

Непосредственно сам бизнес-омбудсмен является владельцем крупнейшего в РФ производителя простых вин "Абрау-Дюрсо".

Борис Титов также заявил, что общие убытки российского бизнеса из-за коронавируса могут быть оценены более чем в 1,5 триллиона рублей.

С 26 июня в России вступил в силу закон, регулирующий работу российского виноделия. В частности, эта норма запрещает использование зарубежного виноматериала при производстве отечественных напитков.

