Потребителей защитят от фальсификатов на рынке винных напитков

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Новый закон, регулирующий работу российского виноделия, вступил в силу с 26 июня. Он подразумевает введение мер поддержки отрасли и защиты от фальсифицированных напитков, сообщает газета "Известия".
Так, закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" запрещает использование зарубежного виноматериала при производстве отечественных вин.
"Это позволит пресечь практику, когда часть компаний на рынке использует такие виноматериалы для изготовления дешевых напитков, не выдерживающих критики", – объяснил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.
Уже произведенная продукция на основе зарубежного сырья будет продаваться до конца 2020 года. Что касается напитков из отечественного винограда, то в помощь потребителям будет создан бренд "Вино России".
Кроме того, новый закон обязывает производителей указывать полную информацию о вине на этикетке – это касается данных о сорте винограда, годе урожая и технологии приготовления. Например, напитки с добавлением воды можно будет отличить по этикетке "Не является вином".
Еще одно положение нового закона касается выкладки в магазинах. Отечественные вина необходимо будет отделять от иностранных, однако неясно, как это будет реализовано на практике.
По словам главы Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева, процесс перехода к новым правилам работы отрасли может создать определенное напряжение. При этом изменения он охарактеризовал положительно и отметил, что предпринятые шаги позволят защитить потребителей от некачественной продукции.
В Роскачестве ранее сообщили, что будут проверять импортное вино, представленное на полках российских магазинов. Эта работа является одним из этапов разработки программы "Винный гид России".
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