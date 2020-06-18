Роскачество проверит импортное вино, продающееся в магазинах РФ

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В Роскачестве сообщили, что будут проверять импортное вино, представленное на полках российских магазинов. Мониторинг необходим перед включением его в программу "Винный гид России", передает News.ru.
Так, аналитический доклад, который подготовили в организации, свидетельствует, что алкогольный напиток из отечественного винограда сейчас занимает только небольшую долю рынка. В итоге новое исследование позволит отразить полную картину винной продукции.
По информации Роскачества, работа над "Винным гидом России" начнется в июле. Специалисты организации уделят внимание производителям, получившим низкие оценки в ходе предыдущего исследования. Кроме того, они проверят, учли ли виноделы советы, связанные с улучшением аромата и вкуса.
"Винный гид России" будет отличаться от испытаний, которые проводились в отношении более чем 150 других товарных категорий. Разница в том, что в новой проверке внимание уделят сенсорному (органолептическому) методу оценки напитка.
В ходе предыдущих проверок в Роскачестве могли получить низкие оценки вина с неудовлетворительным тоном окисления. Так, чаще всего это были белые вина, отличающиеся желтоватым оттенком.
Ранее в Роскачестве посоветовали не пить алкоголь во время диеты. Отмечалось, что наименьшая калорийность у низкоалкогольного пива – 42 ккал на 100 мл.
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