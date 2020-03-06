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В Госдуме предложили уточнить определение вина в законе о виноделии. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер ГД Алексей Гордеев и председатель комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли поправки в закон о виноградарстве и виноделии, которые, в частности, уточняют определение вина и приводят его в соответствие с другими нормативными актами.

Согласно определению вина, которое прописано в законе, объемная доля содержания этилового спирта в вине может составлять от 7,5 до 18%. Однако это расходится с положениями ряда других документов.

В принятом в декабре прошлого года законе говорится, что с его помощью будет организована поддержка отечественных производителей, также это поможет защитить потребителей от подделок.

Авторы документа предлагают для внедрения этих положений использовать трехлетний переходный период с поэтапным прекращением разрешенного объема использования импортного вина.

В документе прописывается, что положения закона о виноделии не применяются к обороту продукции, выпущенной до вступления в силу закона. Для выдержанных виноматериалов предложено предусмотреть бессрочный срок хранения для реализации продукции по правилам, действовавшим до вступления в закон.

Кроме того, законопроектом предлагается внести в понятие "вино с защищенным географическим указанием" пометку о производстве его из винограда, выращенного не только в границах определенной виноградо-винодельческой зоны, но и соответствующего виноградо-винодельческого района.

Помимо этого, закон предусматривает создание центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон. Такие ведомства будут проводить органолептическую оценку вина.

В декабре в Совфеде предложили не считать вино алкоголем. Такая инициатива также была направлена на стимулирование сферы российского виноделия.

