В России приняли закон о развитии виноделия

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, согласно которому стимулируется развитие виноградарства и виноделия в России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону, будут сформулированы основные понятия, которые установят особые требования к сырью и материалам. Кроме того, с его помощью будет организована поддержка отечественных производителей, также это поможет защитить потребителей от подделок.

"Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны – за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов – Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани", – заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Помимо этого, закон предусматривает создание центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Такие ведомства будут проводить органолептическую оценку вина.

С нововведением также устанавливаются нормы по признанию напитка фальсифицированным, недоброкачественным и контрафактным.

Ранее в Совфеде предложили не считать вино алкоголем. Такая инициатива также была направлена на стимулирование сферы российского виноделия.