В Совфеде предложили не считать вино алкоголем

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В Совете Федерации выступили с предложением исключить вино из списка алкогольных напитков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова.

"Мы хотим, чтобы вино не приравнивали к алкогольным напиткам. Это, наверное, ключевое", – заявил он.

Отмечается, что такая инициатива позволит простимулировать сферу виноделия в стране.

"Чтобы его стимулировать, мы должны опять-таки создать условия, но не должны создавать условия только для крупных предприятий. Это могут быть малые предприятия", – добавил Кутепов.

Ранее сообщалось о предложении Ассоциации компаний розничной торговли о продлении времени продажи отечественного вина в России до полуночи.