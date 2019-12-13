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Общество

11:02

Россиянкам запретили пить шампанское с накрашенными губами

общество

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Стало известно, как избежать ошибок при распитии шампанского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Валентину Семенову.

Оказалось, что пить напиток с накрашенными губами является неправильным, поскольку в состав губных помад нередко входят вещества, которые затрудняют восприятие вкуса шампанского. Кроме того, силиконы полностью нейтрализуют ценные качества игристых вин.

Семенова рассказала, что при выборе напитка нужно внимательно изучать его маркировку и обращать внимание на то, из какого сорта винограда он сделан. Также в его составе не должны присутствовать ароматизаторы и красители.

Подавать шампанское стоит охлажденным до 7–9 градусов. Остудить его рекомендуется за несколько часов до употребления.

"При комнатной температуре из шампанского бурно выделяется газ, и вкус напитка теряется. При переохлаждении также вкус и аромат становится сложно различить", – сообщила специалист.

Наливать же игристое для лучшего раскрытия вкуса рекомендуют в бокалы в форме конуса. Кроме того, при открытии бутылки надо стараться избегать "выстрела" пробки, чтобы не спровоцировать бурное выделение газов и потерю аромата.

Ранее диетологи рассказали, как правильно составить новогоднее меню. Врачи посоветовали заранее продумывать блюда, чтобы избежать осложнений для организма.

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