Названа стоимость празднования Нового года в столичном ресторане

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Празднование Нового года в московском ресторане обойдется в среднем в 10 тысяч рублей на человека, сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Юрий Мирошников.
По его словам, в кафе отметить праздник можно дешевле. Там цены начинаются от 3,5 тысячи рублей на персону. В стоимость войдет новогодняя программа и праздничное меню.
"В ресторанах среднего ценового сегмента вас будут ждать оригинальная встреча гостей, сказочные новогодние персонажи, с которыми вы можете сделать селфи, опытный медийный ведущий, а также модная кавер-группа, ди-джей, яркие спецэффекты и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Стоимость бронирования начинается от 10 тысяч рублей на персону. В нее входит депозит на меню и стоимость развлекательной программы", – сказал Мирошнико Агентству "Москва".
Он добавил, что премиальные рестораны привлекают гостей новогодним ужином от своих шеф-поваров, шампанским от известных винодельческих домов и шоу-программой с участием звезд, однако стоимость новогодней ночи начинается от 25 тысяч рублей за человека.
Ранее эксперты выяснили, в какую сумму жителям России обойдется праздничный стол на Новый год – 2020. В итоге оказалось, что большинство в среднем тратят на новогодний стол 10 тысяч рублей.
Самыми популярными товарами в новогодней продуктовой корзине россиян стали фрукты и овощи – их собираются приобрести 93% опрошенных. Следом идут сыр – 89%, свежее мясо, птица и рыба – 87%, а также мясные продукты – 81%. Отмечается, что резкий рост спроса на эти продукты приходится на последнюю неделю декабря. Пик продаж ожидается 24 – 28 декабря.
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