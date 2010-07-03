Астролог рассказал о новогодних ритуалах по исполнению желаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Астрологи называют год Крысы периодом новых возможностей и начинаний. Астролог Олег Персидский рассказал, что нужно делать, чтобы загаданное в новогоднюю ночь желание сбылось, сообщает "Мир 24".
По его словам, озвучивать желание следует в настоящем времени и с благодарностью. Нужно представлять эмоции в тот момент, когда оно сбудется.
"Необходимо наделить желание положительной энергией. Помнить о том, что нельзя употреблять частицу "не" и четко продумать, как желание будет звучать", – отметил Персидский.
Один из способов загадать желание – написать его на бумажке, свернуть в трубочку и поместить в елочную игрушку, добавил он. Если желаний много, Персидский советует выписать их на отдельных листочках и положить под подушку. Там они должны пролежать в течение 12 дней.
Если самая сокровенная мечта в Новом году – найти свою любовь, то астролог рекомендует повесить на праздничную ель позолоченное сердце. Кроме того, перед сном в ночь на 1 января можно поставить у изголовья кровати вазу со сладостями. Несколько раз необходимо произнести фразу: "Вся сласть у меня!"
Если цель – привлечь материальный достаток, купите и зажгите 30 или 31 декабря три зеленые свечи. Нужно прогнать все негативные мысли и представить себя счастливым и полностью обеспеченным материально. Так следует сидеть порядка 10 минут.
В заключение эксперт посоветовал посоветовал отправить письмо самому себе.
"Купите конверт, положите в него одну любую купюру, напишите на конверте свой домашний адрес и отнесите на почту. Ждите письмо, а как получите, положите купюру в кошелек в качестве талисмана и не тратьте ее", – добавил он.
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