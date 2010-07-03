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Психолог рекомендовала выделить цветом приятные события в календаре на 2020 год

Психолог рассказала, как настроиться на позитив в 2020 году
общество культура

Фото: Москва 24

Психолог Аннета Орлова посоветовала россиянам выделить цветом приятные события в календаре на 2020 год. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова специалиста на пресс-конференции о праздновании Нового года.

"Каждый человек – это целая вселенная, и его эмоциональный настрой и будет определять то, как мы будем ожидать этого года. Я, например, делаю календарь, и я всем рекомендую перед Новым годом его делать. Нужно взять календарь на год и раскрашивать его, и прямо назначать даты, которые обязательно будут положительными", – заявила Орлова.

Психолог также отметила, что убеждение в неудачности високосного года – не более чем мифы.

Декоратор Елена Русланова рассказала, как лучше украсить дом к новогодним праздникам. Эксперт заявила, что самое главное – поддерживать гармонию и получать удовольствие от того, что делаешь.

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