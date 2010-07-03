Все желающие смогут срубить елку в Подмосковье с 20 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Московской области планируют с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

"Взять ребенка, одеть валенки, ушанку, взять топор и пойти самому срубить не в лес, а у нас есть специально выращенные елочки, выбрать и срубить. Мы подготовили два больших питомника. Мы их специально выбрали", – приводит слова Советникова Агентство "Москва".

Он пояснил, что один питомник находится на северо-западе, второй – на юго-востоке. Это Виноградово и Дмитров.

По словам Советникова, стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.



Ранее психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева посоветовала отложить украшение елки до конца декабря. Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.

Астрологи советуют встречать новогоднюю ночь в нарядах металлических оттенков, поскольку предстоящий 2020 год пройдет под знаком Металлической Крысы.

Горожанам также посоветовали не стесняться и загадывать желания. По словам астрологов, в праздничную ночь множество людей находится в радостном и приподнятом настроении, это придает силы загаданному желанию и приводит к его исполнению.

При этом астролог Элеонора Гинзбург рекомендовала не ограничивать себя в еде на праздничном столе. По ее словам, должны быть фрукты, овощи и травы, а также несколько блюд из зерновых продуктов.

