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Эксперт поддержал идею Совфеда исключить вино из списка алкогольных напитков

Алкогольная революция. Вычеркнут ли вино из списка спиртных напитков
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз прокомментировал Москве 24 идею Совфеда исключить вино из списка алкогольных напитков. По мнению эксперта, идея хорошая.

"Теоретически это возможно, а практически, скорее всего, нет, это было бы большим плюсом. Но в России достаточно много темных сил, которые не позволят это сделать", – сказал Дробиз.

В России благодаря тому мифу, что наша страна спивалась, отношение к вину, как к любому другому алкоголю, не положительное. Сейчас идет винная революция, тема модная, на ней пиарятся все. Предложение хорошее. Но не все сразу, может быть, и получится осуществить это через какое-то время.
Вадим Дробиз
руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРРА

В качестве примера, где вино не является алкогольным напитком, эксперт привел опыт Франции: "Там просто другое отношение к вину", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации выступили с предложением исключить вино из списка алкогольных напитков. Инициатива принадлежит председателю комитета СФ по экономической политике Андрею Кутепову.

"Мы хотим, чтобы вино не приравнивали к алкогольным напиткам. Это, наверное, ключевое", – заявил он.

Отмечается, что такая инициатива позволит простимулировать сферу виноделия в стране.

"Чтобы ее стимулировать, мы должны создать условия, но не должны создавать условия только для крупных предприятий. Это могут быть малые предприятия", – добавил Кутепов.

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Соболева Илона

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