Эксперт поддержал идею Совфеда исключить вино из списка алкогольных напитков

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Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз прокомментировал Москве 24 идею Совфеда исключить вино из списка алкогольных напитков. По мнению эксперта, идея хорошая.
"Теоретически это возможно, а практически, скорее всего, нет, это было бы большим плюсом. Но в России достаточно много темных сил, которые не позволят это сделать", – сказал Дробиз.
В качестве примера, где вино не является алкогольным напитком, эксперт привел опыт Франции: "Там просто другое отношение к вину", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации выступили с предложением исключить вино из списка алкогольных напитков. Инициатива принадлежит председателю комитета СФ по экономической политике Андрею Кутепову.
"Мы хотим, чтобы вино не приравнивали к алкогольным напиткам. Это, наверное, ключевое", – заявил он.
Отмечается, что такая инициатива позволит простимулировать сферу виноделия в стране.
"Чтобы ее стимулировать, мы должны создать условия, но не должны создавать условия только для крупных предприятий. Это могут быть малые предприятия", – добавил Кутепов.
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