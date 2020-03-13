В Роскачестве рассказали, как сочетать вино и ЗОЖ

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Специалисты Роскачества назвали вина, которые лучше выбирать тем, кто соблюдает диету и придерживается здорового образа жизни.

По мнению экспертов, предпочтение стоит отдавать сухим винам, в которых сахара содержится намного меньше, чем в других. При этом от употребления крепкого алкоголя лучше отказаться, сообщает пресс-служба Роскачества.

Специалисты подчеркивают, что желающим сбросить лишний вес лучше не сочетать физические упражнения и алкоголь, поскольку это отрицательно влияет на состояние сердечной мышцы и может быть опасно для здоровья.

"Если уж вы решили выпить бокальчик сладкого вина крепостью 19–20%, лучше всего сделать это в качестве дижестива из специального бокала небольшого размера", – говорится в сообщении.

Руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян отметил, что для получения гастрономического впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем, стоит ограничиться одним или двумя бокалами напитка за обедом или ужином.

Ранее вице-спикер ГД Алексей Гордеев и председатель комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли поправки в закон о виноградарстве и виноделии, которые, в частности, уточняют определение вина и приводят его в соответствие с другими нормативными актами.

Согласно определению вина, которое прописано в законе, объемная доля содержания этилового спирта в вине может составлять от 7,5 до 18%. Однако это расходится с положениями ряда других документов.

В принятом в декабре прошлого года законе говорится, что с его помощью будет организована поддержка отечественных производителей, также это поможет защитить потребителей от подделок.

Авторы документа предлагают для внедрения этих положений использовать трехлетний переходный период с поэтапным прекращением разрешенного объема использования импортного вина.