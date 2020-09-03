Президент Союза виноделов России оценил риск дефицита шампанского

Фото: ТАСС/Анна Майорова/URA.RU
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович прокомментировал Москве 24 слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова о возможном дефиците шампанского в стране.
"Сейчас трудно сказать, сбор урожая винограда, который используется для производства шампанского, только начался, это продлится какое-то время. Это пока прогнозное заявление. Может быть, падение на самом деле будет несколько меньше", – заявил Попович.
Однако президент Союза виноделов не считает, что следует говорить о возможном кризисе.
"Окончательно можно сказать, только когда все соберем, сейчас только предварительно, уборка только началась. Это какая-то предварительная оценка, она может быть скорректирована", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил на открытии III Столыпин-форума, что из-за низкого урожая винограда в стране допускается риск дефицита по сырью.
По его словам, виноделие пострадало не только от связанных с коронавирусом ограничений, но и из-за изменения климата в отдельных регионах. Поэтому в этом году урожай винограда в стране упадет на 25%. Сам бизнес-омбудсмен является владельцем крупнейшего в РФ производителя простых вин "Абрау-Дюрсо".
Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского
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