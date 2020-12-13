Путин поручил в течение недели решить вопросы с ценами на продукты

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Владимир Путин дал неделю для принятия мер по прекращению роста цен на продукты. Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам, запись которого была показана в эфире телеканала "Россия 1".

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", – заявил глава государства.

Президент также раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты. Путин назвал недопустимым значительный рост цен на макаронные и мучные изделия, а также сахар.

"В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины – а вы мне сказки рассказываете здесь. По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?" – спросил чиновника глава государства.

9 декабря Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак не повлияла.

На следующий день Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

После этого Минсельхоз России начал разрабатывать комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты. Отмечалось, что решения коснутся основных социально значимых продуктов. Первые наработки ведомства будут представлены в понедельник, 14 декабря.

ФАС будет проверять все случаи повышения цен на продукты. Стоимость сахара, подсолнечного масла и еще некоторых категорий товаров уже должны были снизить.