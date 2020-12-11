Минсельхоз разрабатывает комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Комплекс мер разрабатывает Минсельхоз России для стабилизации ситуации с ценами на продукты. Первые наработки ведомства будут представлены в понедельник, 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что решения коснутся основных социально значимых продуктов. Глава ведомства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что работа над данным вопросом ведется по поручению руководства страны. В разработке также участвуют отраслевые сообщества и заинтересованные органы власти.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты.
Премьер-министр поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.
Также сообщалось, что Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак не повлияла.
Также глава государства предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Он потребовал обратить на это особое внимание.
Мишустин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал быстрой реакции
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