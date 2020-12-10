В Кремле пообещали оперативно решить вопрос с ценами на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос с корректировкой цен на продукты будет оперативно решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сдерживание цен на продукты будет проходить посредством рыночных механизмов, этим будет заниматься правительство.

"Отечественная продукция не может так дорожать – кто-то, видимо, получает завышенную прибыль", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты. Глава кабмина раскритиковал министерства, подчеркнув, что они недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

Накануне Владимир Путин выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Также президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Он потребовал обратить на это особое внимание.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности достигнуты.