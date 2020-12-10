Путин узнал о росте цен на продукты не только от ведомств, но и от граждан – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин получает информацию о необоснованном повышении цен на продукты питания не только от статистических ведомств и министерств, но и от граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент имеет эту информацию по труднообъяснимым скачкам цен и от статистических ведомств, и от министерств. Но, кроме того, эту информацию он имеет от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан для "Прямой линии", – передает слова Пескова ТАСС.

Он пояснил, что в обращениях люди очень много пишут о росте цен, описывая конкретные ситуации и приводя примеры их необоснованного повышения в разных регионах России.

Накануне Путин выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Также президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Он потребовал обратить на это особое внимание.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты.

