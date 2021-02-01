Минсельхоз сообщил о подорожании овощей

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В России за январь у отечественных производителей зафиксировано подорожание огурцов, картофеля и макарон. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

По данным на 27 января, по сравнению с 1 января стоимость килограмма огурцов у производителей составила 107,3 рубля (+9,7%), картофеля – 16,5 рубля (+8,4%), томатов – 108 рублей (+3,8%), моркови – 16,3 рубля (+3,2%). Макароны подорожали до 42,5 рубля (+6,6%).

В пресс-службе Минсельхоза изданию пояснили, что ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная.

"Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

