Минсельхоз сообщил о подорожании овощей

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В России за январь у отечественных производителей зафиксировано подорожание огурцов, картофеля и макарон. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.
По данным на 27 января, по сравнению с 1 января стоимость килограмма огурцов у производителей составила 107,3 рубля (+9,7%), картофеля – 16,5 рубля (+8,4%), томатов – 108 рублей (+3,8%), моркови – 16,3 рубля (+3,2%). Макароны подорожали до 42,5 рубля (+6,6%).
В пресс-службе Минсельхоза изданию пояснили, что ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная.
"Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.
Цены на яйца в некоторых регионах России увеличились на 20%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: