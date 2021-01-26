ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты – СМИ

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Федеральная налоговая служба подключилась к контролю за ценами на социально значимые продукты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что ФНС уже начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца 2021 года. Налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. Они интересуются ценами на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи.

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах. Источник в компании, которая получила такой запрос, рассказал, что их организация предоставила лишь данные о фактическом повышении цен, а давать прогнозы отказалась, ссылаясь на коммерческую тайну.

Представитель еще одного производителя сказал, что в ответ на запрос предоставил налоговый прогноз по динамике цен.

Юрист Forward Legal Арпине Пирумян заявила, что запрос налогового органа не связан с исчислением и уплатой налогов. Она напомнила, что закон не обязывает бизнес предоставлять прогноз изменения цен на товары, и соответственно, налоговая не имеет право его требовать. Пирумян предположила, что действия ФНС связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

Представитель крупного производителя продуктов связывает опрос с подготовкой к расширению списка продуктов, на которые правительство установит предельные цены. Пока цены ограничены на масло и сахар.

Ранее Владимир Путин заявил, что цены на продукты в России выросли больше инфляции. Президент призвал кабмин снова обсудить эту проблему с учетом итогов января и подчеркнул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Центробанка, и составила 4,9%. По отдельным группам товаров цены выросли еще заметнее – на 6,7%, добавил он.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.