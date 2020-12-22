Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о праве экс-президента претендовать на пожизненное место сенатора.
Согласно документу, правом на пожизненную квоту в Совфеде можно воспользоваться только один раз. Для этого бывший президент обязан подать заявление в верхнюю палату парламента с приложением необходимых документов. На это отводится три месяца с момента окончания полномочий главы государства.
Те президенты, полномочия которых завершились до принятия закона, могут воспользоваться правом в любое время.
В тексте закона также уточняется, что президент РФ может назначать сенаторов на срок 6 лет или пожизненно. В последнем случае доступны только 7 квот, которые могут быть переданы гражданам, имеющим выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
9 декабря Госдума приняла закон о формировании Совета Федерации, согласно которому экс-президент РФ после прекращения полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. В него вошли главы всех регионов РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, Совфеда и Госдумы и другие политики, а возглавляет госорган сам президент.
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