Президент РФ может войти в состав Совета Федерации после исполнения своих полномочий

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Экс-президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, сможет претендовать на пожизненную квоту в Совете Федерации. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Такая норма прописана в законопроекте о порядке формирования СФ. В документе указано, что конкретная причина прекращения полномочий не имеет значения – будь то истечение срока работы в должности или досрочная отставка.
Подать заявление на место сенатора можно однократно и только в течение 3 месяцев со дня снятия с себя полномочий президента. Заявитель получит статус с момента подачи прошения и необходимых сопутствующих документов.
Президент, чьи полномочия были прекращены до принятия закона, может подать заявление на пост сенатора в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
Еще одно положение касается конкретно порядка формирования СФ. На пост сенаторов могут претендовать не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом. Из них пожизненно можно назначить только 7 человек.
Назначение сенаторов рассматривается как право, а не обязанность президента РФ. Соответственно, он может воспользоваться им в любое время. Сенаторы-представители смогут проработать в должности не более шести лет.
Владимир Путин подал в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации в субботу, 31 октября. В документе, среди прочего, указаны основания для досрочного прекращения полномочий сенаторов.
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